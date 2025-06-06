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Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади

Суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» увеличить размеры ручной клади
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РИА «Новости»

Щербинский суд Москвы признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади и обязал перевозчика пересмотреть правила провоза. Об этом стало известно из материалов дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Иск подала транспортная прокуратура, указав, что нынешние нормы авиакомпании — 36×30×4 см — не позволяют пассажирам полноценно воспользоваться правом на бесплатный провоз багажа и фактически ограничивают их права. Кроме того, ограничения касались и покупок из duty-free, которые, по правилам «Победы», должны помещаться в крошечный пакет 10×10×5 см.

В надзорном ведомстве сочли такие требования нарушением закона и попыткой обойти федеральные авиационные правила. Представители «Победы» настаивали, что действуют в рамках безопасности и соблюдают баланс между требованиями законодательства и техническими возможностями.

Суд, опираясь на прежние решения Верховного суда, не согласился с доводами авиакомпании. В результате было предписано установить минимальные размеры ручной клади — не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг. Для покупок из duty-free — не менее 24×32 см.

Авиакомпании дали месяц на внесение изменений с момента вступления решения в силу. Пока оно не окончательное, и у сторон есть право подать апелляцию в Мосгорсуд.

Ранее заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту Артем Кузьмин в беседе с «Газетой.Ru» развеял популярные авиамифы и рассказал, как на самом деле можно сэкономить на перелете.

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