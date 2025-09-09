Врач назвала главные признаки осенней депрессии

Врач Демьяновская: апатия и бессонница могут говорить об осенней депрессии

О наличии осенней депрессии или сезонного аффективного расстройства могут свидетельствовать ежегодно повторяющиеся осенью и зимой симптомы: апатия, подавленное настроение и нарушения сна. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Кроме того, по ее словам, может исчезнуть интерес к занятиям, ранее приносящим удовольствие и появиться внезапная тяга к вредной еде.

«В тяжелых случаях могут возникнуть самоуничижение и даже суицидальные мысли. Особенно сильно сезонной депрессии подвержены люди с повышенной тревожностью, биполярным расстройством, посттравматическим синдромом и другими нарушениями психики», — добавила специалист.

Врач-психиатр Александр Ковтун до этого говорил, что одной из причин усиления психических заболеваний в осенний период является уменьшение светового дня.

Он отметил, на осень приходится на 10-20% больше психических расстройств, чем на лето. Чаще всего встречаются шизофрения и депрессивные расстройства. Кроме того, могут усиливаться усталость, раздражительность, появляться плохое настроение. В этот период люди ощущают груз ответственности, эмоциональные и физические нагрузки, которые провоцируют тревогу и депрессию.

Ранее россиянам объяснили, как отличить обычную усталость от начинающейся депрессии.