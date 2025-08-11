На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, почему симптомы шизофрении и депрессии обостряются осенью

Врач Ковтун: осенью обостряются симптомы шизофрении и депрессии
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Уменьшение светового дня является одной из причин усиления психических заболеваний в осенний период. Об этом «Москве 24» рассказал врач-психиатр Александр Ковтун.

Он пояснил, что преобладание темноты обостряет симптомы. По его словам, на осень приходится на 10–20% больше психических расстройств, чем на лето. Чаще всего встречаются шизофрения и депрессивные расстройства. Кроме того, могут усиливаться усталость, раздражительность, появляться плохое настроение. В этот период люди ощущают груз ответственности, эмоциональные и физические нагрузки, которые провоцируют тревогу и депрессию.

«Как профилактировать? Нужно соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться, заниматься физической культурой, не перерабатывать, проводить время на свежем воздухе, в семейном кругу», — отметил психиатр.

Врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев рассказал «Газете.Ru», что проблемы со сном и усталость могут сигнализировать о депрессии. По словам Муталиева, депрессия редко выглядит как картинка из фильма про серый дождливый Лондон. Часто человек продолжает ходить на работу, но все делает на автопилоте, а вечером буквально «вынимает батарейку».

Ранее психолог объяснил, можно ли победить депрессию только таблетками.

