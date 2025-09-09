На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал иностранца по запросу Азербайджана

Российский суд по запросу Азербайджана арестовал обвиняемого в терроризме
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в республике в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований или групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В Азербайджане мужчина заочно арестован и объявлен в розыск. Отмечается, что необходимые подтверждения от азербайджанской стороны поступили своевременно, российские правоохранители в дальнейшем уведомили иностранных коллег о задержании мужчины.

Суд в Москве арестовал фигуранта. В материалах не указано, гражданином какой страны он является, паспорта России у него нет.

8 сентября сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке террористических актов в регионе по указанию запрещенной в РФ украинской организации.

Ранее задержанные в Баку российские журналисты встретились со своими семьями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами