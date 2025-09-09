На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому из россиян повысят пенсии осенью

Депутат Бессараб: военным пенсионерам повысят пенсии осенью
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Осенью 2025 года пенсии увеличат военным пенсионерам и инвалидам. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят с 1 октября на 7,6%.

«Кроме того, осенью фиксированная часть страховой пенсии станет вдвое больше у тех, кому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. То есть эти граждане начнут получать не 8 907 рублей 70 копеек, а 17 815 рублей 40 копеек, а также надбавку в 1 314 рублей за уход», — добавила Бессараб.

По ее словам, россияне, которые в прошлом месяце оформили инвалидность I группы, также начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов до этого говорил, что российским пенсионерам в 2026 году дважды проиндексируют страховые пенсии — 1 февраля и 1 апреля. По словам депутата, в январе в кабмине определят уровень фактической инфляции, и в февраля страховые пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы. Причем апрельская корректировка будет выше уровня инфляции, заявил он.

Ранее в Госдуме предложили индексировать пенсии четыре раза в год.

