Житель Ступино, устроивший взрыв газа с 6 жертвами, должен оплатить ремонт

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, который унес жизни шести человек, выплатить более 362 млн рублей на восстановление здания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вина Зарубина признана судом в полном объеме. Гражданские иски о возмещении материального ущерба подали в том числе городская администрация и Фонд капитального ремонта. Также суд обязал мужчину выплатить миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы.

В документах отмечается, что сам осужденный свою вину не признал и просил не взыскивать с него компенсацию.

По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил расправиться со своей супругой и детьми и устроил взрыв бытового газа в доме. В приговоре сообщается, что он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой.

В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома, не выжили шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Четыре человека получили тяжелые травмы. До этого местные жители рассказали «Газете.Ru», что слышали и видели во время ЧП.

Собранные доказательства и заключения более 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора. Виновнику происшествия назначили пожизненное заключение.

