В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Публикация была выложена в 8:59. Ночью в городе уже объявлялась воздушная тревога. Предыдущее предупреждение действовало с 2:11 до 2:45.

Утром в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 31 украинский беспилотник в небе над территорией России.

Больше всего БПЛА — 15 — уничтожено над акваторией Черного моря. Также 7 вражеских беспилотников сбили в Белгородской области, еще три БПЛА удалось ликвидировать в Курской области. Помимо этого, дроны уничтожили над Крымом и Краснодарским краем, а также в Тамбовской и Воронежской областях.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому в Макеевке в Донецкой народной республике. Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города. Атака БПЛА вызвала пожар в восьми квартирах. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее ВСУ применили реактивные ракеты-дроны для ударов по Донецку.