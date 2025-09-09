Психолог назвала способы снизить риск сезонной депрессии

С клинической сезонной депрессией с наступлением осени сталкиваются 5% людей, а в легкой форме ее переживают порядка 10% жителей. В зависимости от региона симптомы могут быть острее – так, у жителей северных регионов вероятность упадка сил и ухудшения настроения с завершением лета выше, рассказала RT психолог Дарья Дугенцова.

Сезонная депрессия напрямую связана с тем, что световой день становится короче, на фоне чего начинают перестраиваться внутренние биоритмы, меняется уровень серотонина и мелатонина. На этом фоне люди начинают чувствовать упадок сил, сонливость, им постоянно хочется подбодрить себя чем-то сладким, сообщила специалист.

«Осенью чаще люди впадают в заниженную энергию. Так скажем, у них пониженные настроения, и всё идет от лёгкой хандры до какой-то сезонной депрессии», — добавила она.

Для снижения рисков сезонной депрессии Дугенцова посоветовала изменить подход к распорядку дня. Так, утро начинать рекомендуется с прогулки при свете. Кроме того, помогает светотерапия, регулярные занятия спортом, следование режима сна и питания. В некоторых случаях россиянам необходимо принимать витамин D. Важно стараться избегать употребления алкогольных напитков и поддерживать общение с людьми, посоветовала психолог.

Если обычные ритуалы и соблюдение режима не помогают, человеку все время плохо и некомфортно, то важно вовремя обратиться за помощью к специалисту – психологу, психиатру или психотерапевту, заключила Дугенцова.

Напомним, по данным Минздрава, в России на первом месте среди российских регионов по уровню психических заболеваний находится Ненецкий автономный округ (НАО). Так, в 2024 году в НАО выявлено 703,4 случая психических расстройств на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в стране. В первую пятерку регионов по заболеваемости также входят Архангельская область (697,4 на 100 тыс.), Карелия с показателем 556,3 на 100 тыс., Мордовия (554 на 100 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тыс.).

