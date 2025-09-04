На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где в России больше всего психических расстройств

Минздрав: первое место по уровню психических заболеваний занимает НАО
Depositphotos

На первом месте среди российских регионов по уровню психических заболеваний находится Ненецкий автономный округ (НАО). Об этом, ссылаясь на данные Минздрава РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно им в 2024 году в НАО выявлено 703,4 случая психических расстройств на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в стране. В первую пятерку регионов по заболеваемости также входят Архангельская область (697,4 на 100 тыс.), Карелия с показателем (556,3 на 100 тыс.), Мордовия (554 на 100 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тыс.).

Последние места в психиатрическом рейтинге заняли Чеченская Республика (42,8 на 100 тыс.), Севастополь (73,7 на 100 тыс.) и Брянская область (96,8 на 100 тыс.).

3 сентября психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространенными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость.

Ранее стало известно, заменит ли искусственный интеллект психологов.

