Глава СК поручил возбудить дело по факту гибели людей во время похода в Карелии

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов при походе в Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей при походе к Соловецким островам в Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее жители Волгограда обратились к Бастрыкину с соответствующей просьбой.

Следственные органы СК РФ по Республике Карелия проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Карелии Андрею Степанову возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения.

В начале июля группа байдарочников из семи человек пропала во время сплава на байдарках к Соловецким островам. Причиной стало ухудшение погодных условий. Спасателям удалось спасти четырех туристов. Тела двух пропавших удалось обнаружить в июле, еще одного — в августе.

