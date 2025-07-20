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В Карелии во время сплава на байдарках пропала группа туристов

МЧС: в Карелии ищут пропавшую в Белом море группу из 7 туристов
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Карелии начались поиски пропавшей группы из 7 туристов во время сплава на байдарках в Белом море. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

Маршрут пропавших проходил от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды.

«Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, судьба еще троих туристов неизвестна. На данный момент специалисты пустили катер по маршруту от Соловецких островов. Спасатели изучат маршрут группы, в поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники.

До этого на Камчатке нашли троих туристов, пропавших почти неделю назад. В пресс-службе ведомства уточнили, что двое мужчин и женщина живы, «преступление в отношении них не совершалось».

По предварительным данным, 4 июля двое мужчин и женщина поплыли на катамаране «Быстрый удод» из поселка Усть-Камчатска Камчатского края в неустановленном направлении. С тех пор путешественники не выходили на связь.

Ранее два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус.

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