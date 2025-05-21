В МЧС сообщили новые данные о последствиях взрыва газа в доме в Ставрополе

МЧС: взрыв газа в Ставрополе повредил пять квартир и более 50 автомобилей

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ставрополе повредил пять квартир и более 50 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

«По предварительной информации, повреждены пять квартир и более 50 машин», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС говорили, что в результате взрыва повреждены четыре квартиры и более 20 машин».

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и другие необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что из-за взрыва газа в Ставрополе поврежден соседний дом.