В Греции норка искалечила прикованную к постели пенсионерку

В Греции норка проникла в дом и отгрызла руку парализованной пенсионерке

В Греции норка напала на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку. Об этом сообщает ekathimerini.com.

Хищник проник в открытую дверь дома в деревне близ города Кастория. Норка набросилась на прикованную к постели женщину и отгрызла ей часть руки.

Родственники вызвали скорую помощь, которая сначала доставила пострадавшую в местную больницу. Затем женщину перевезли в Салоники. Ей предстоит перенести несколько операций.

Местные жители выражают беспокойство по поводу частых появлений норок в этом районе Северной Греции и их агрессивности.

