На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Греции норка искалечила прикованную к постели пенсионерку

В Греции норка проникла в дом и отгрызла руку парализованной пенсионерке
close
Henning Bagger/AP

В Греции норка напала на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку. Об этом сообщает ekathimerini.com.

Хищник проник в открытую дверь дома в деревне близ города Кастория. Норка набросилась на прикованную к постели женщину и отгрызла ей часть руки.

Родственники вызвали скорую помощь, которая сначала доставила пострадавшую в местную больницу. Затем женщину перевезли в Салоники. Ей предстоит перенести несколько операций.

Местные жители выражают беспокойство по поводу частых появлений норок в этом районе Северной Греции и их агрессивности.

8 сентября сообщалось, что в США врачи спасли пожилого мужчину, на которого напал медведь.

2 сентября стало известно, что в ЮАР гиены напали на спящего в палатке мужчину и попытались съесть его.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина спасла мужа от крокодила с помощью сари.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами