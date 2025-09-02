На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЮАР гиены напали на спящего в палатке мужчину и попытались съесть его

Daily Mail: мужчина в ЮАР отбился от двух гиен, попытавшихся его съесть
В ЮАР гиены напали на спящего в палатке мужчину и попытались съесть его, пишет Daily Mail.

Как рассказал Николас Холс, он уснул в палатке после мальчишника, когда гиены пробрались к нему через вентиляционное отверстие и попытались вытащить наружу и съесть. По словам мужчины, один хищник вцепился в его ногу, второй — в голову. Чтобы отбиться, он засунул руку в горло одному зверю, а другому ткнул пальцем в глаз. Эта отчаянная тактика, а также крики и подоспевший отец с фонарем заставили животных ретироваться.

«Я услышал крики и прибежал. Гиены уже тащили сына за ногу и голову. Он боролся за жизнь», — рассказал отец Николаса Колин.

Несмотря на то что нападение длилось меньше минуты, последствия оказались тяжелыми. Холсу наложили около 30 швов на лицо и 40 на руки и ноги. Врачи в больнице сразу же начали операции по остановке кровотечения и борьбе с риском инфекции, после чего пластические хирурги занялись восстановлением повреждений.

Сейчас состояние пострадавшего стабилизировано, его жена находится рядом с ним в больнице. Врачи отмечают: главным риском остается инфекция, так как слюна гиен содержит множество опасных бактерий.

Ранее возвращение пятнистых гиен в Египет впервые за 5000 лет ошеломило ученых.

