В Африке туристы сняли на видео битву между слоном и медоедом

Туристы засняли битву между слоном и медоедом в Зимбабве

В долине Сабл в Зимбабве туристы стали свидетелями эпичной битвы между слоном и медоедом. Кадры публикует mk.ru.

Инцидент произошел в субботу, 6 сентября, когда мирно отдыхавший у водопоя слон подвергся неожиданному нападению со стороны агрессивного медоеда. Несмотря на внушительные размеры слона, маленький хищник без страха бросился в атаку. Слон попытался применить свою мощь, потоптавшись на смельчаке, но медоед не собирался отступать.

Развязкой противостояния стал мощный удар слона лапой, отбросивший медоеда на значительное расстояние.

Медоеды славятся своей невероятной храбростью и упорством. Известно, что они обладают устойчивостью к ядам змей и скорпионов, а также способны отбивать добычу у более крупных хищников, таких как львы.

В июле 39-летний Ф.К. Конради, управляющий и совладелец элитного частного заповедника «Гондвана», не выжил после нападения слона. Конради пытался перегнать стадо слонов, когда один из них проявил агрессию. По информации СМИ, слон нанес мужчине раны бивнями, а затем растоптал его. Несмотря на оперативные действия егерей, спасти пострадавшего не удалось.

