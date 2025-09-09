На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Африке туристы сняли на видео битву между слоном и медоедом

Туристы засняли битву между слоном и медоедом в Зимбабве
true
true
true
close
Соцсети

В долине Сабл в Зимбабве туристы стали свидетелями эпичной битвы между слоном и медоедом. Кадры публикует mk.ru.

Инцидент произошел в субботу, 6 сентября, когда мирно отдыхавший у водопоя слон подвергся неожиданному нападению со стороны агрессивного медоеда. Несмотря на внушительные размеры слона, маленький хищник без страха бросился в атаку. Слон попытался применить свою мощь, потоптавшись на смельчаке, но медоед не собирался отступать.

Развязкой противостояния стал мощный удар слона лапой, отбросивший медоеда на значительное расстояние.

Медоеды славятся своей невероятной храбростью и упорством. Известно, что они обладают устойчивостью к ядам змей и скорпионов, а также способны отбивать добычу у более крупных хищников, таких как львы.

В июле 39-летний Ф.К. Конради, управляющий и совладелец элитного частного заповедника «Гондвана», не выжил после нападения слона. Конради пытался перегнать стадо слонов, когда один из них проявил агрессию. По информации СМИ, слон нанес мужчине раны бивнями, а затем растоптал его. Несмотря на оперативные действия егерей, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее турист напоил слона пивом во время сафари в Кении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами