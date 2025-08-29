На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист напоил слона пивом во время сафари в Кении

Daily Mail: в Кении раскритиковали туриста, напоившего слона пивом
Турист напоил слона пивом во время сафари в Кении, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина пьет пиво из банки, а затем наливает остаток напитка в хобот слона по кличке Бупа. Специалисты рассказали, что животное было спасено в 1989 году от массового отстрела в Зимбабве и доставлено в Кению в возрасте восьми лет.

После шквалa критики турист удалил из соцсетей свидетельство своего поступка, а в Кении начались несколько расследований.

«Этого никогда не должно было случиться. Мы занимаемся охраной природы, и мы не можем этого допустить. Мы даже не позволяем людям приближаться к слонам», — заявил представитель заповедника.

Кенийский биолог доктор Винни Кииру подчеркнула, что действия туриста могли поставить под угрозу жизнь животного.

«Около 95% слонов в Кении дикие. Неправильно публиковать сообщения в соцсетях, которые создают впечатление, что можно так близко контактировать со слонами», — прокомментировала специалист.

Ранее слон проткнул миллионера бивнями и затоптал его в южноафриканском заповеднике.

