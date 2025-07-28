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Слон проткнул миллионера бивнями и затоптал его в южноафриканском заповеднике

В ЮАР мультимиллионер был затоптан слоном из его собственного заповедника
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Шеститонный слон затоптал мультимиллионера, владевшего заповедником для слонов в Южной Африке сообщает Daily Star.

39-летний ФК Конради, управляющий и совладелец элитного частного заповедника «Гондвана» в Южной Африке, не выжил после нападения огромного слона. Инцидент произошел на прошлой неделе, когда Конради пытался перегнать стадо слонов. По данным таблоида, слон проткнул жертву бивнями, а затем несколько раз наступил на нее. Егерям не удалось помочь пострадавшему.

После инцидента слона переместили в другое место. Сотрудники заповедника отмечают, что, несмотря на приручение, слоны остаются дикими животными, которых нельзя недооценивать. Руководство «Гондваны» выразило глубокие соболезнования семье потерпевшего и попросило уважать их приватность. У мужчины остались жена и трое детей.

Ранее слон напал на толпу во время фестиваля в Индии.

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