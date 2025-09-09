На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали, в каких регионах наибольший удельный вес преступлений в нетрезвом виде

МВД: наибольший удельный вес преступлений в нетрезвом виде приходится на Туву
Frank Roder/ Global Look Press

Наибольший удельный вес преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, зафиксирован в Туве. Об этом со ссылкой на материалы МВД России сообщает ТАСС.

Так, за семь месяцев текущего года на долю подобных преступлений в Туве приходится 45,9% противоправных деяний. На втором месте по этому показателю находится Ненецкий автономный округ (36,1%). Затем следуют Чукотка (35,4%), Коми (34,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (33,1%) и Бурятия (33%).

В период с января по июль 2025 года в России зарегистрировано свыше 88 тыс. преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. — в состоянии наркотического опьянения.

18 августа сообщалось, что пьяный житель Евпатории сжег чужую иномарку и не смог объяснить причину поступка.

13 августа сообщалось, что на Урале начался суд над женщиной, которая в состоянии опьянения 27 раз ударила ножом своего отца, а потом не смогла вспомнить, за что.

Ранее сообщалось, что в России значительно сократилось количество преступлений в пьяном виде.

