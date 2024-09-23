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Притворяющуюся ради пособий инвалидом женщину увидели танцующей на шесте

Daily Star: британка притворялась инвалидом ради пособий и танцевала при этом на пилоне

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Притворяющуюся ради пособий инвалидом британку увидели танцующей на шесте, пишет Mirror. Теперь женщина должна выплатить крупный штраф.

Анджела Элизабет Клэр обратилась за получением государственной помощи в размере £28 тысяч, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Она утверждала, что не может выполнять простые задачи без посторонней помощи, включая готовку, помывку и прием лекарств. Однако позже выяснилось, что британка активно занимается танцами на пилоне и даже рекламирует свои занятия через социальные сети.

Ученики рассказали, что платили Анджеле около £60 в месяц за занятия. Также стало известно, что женщина выиграла в лотерею £30 тысяч, но все равно продолжала получать пособия. Клэр была вызвана в суд, где ее обвинили в мошенничестве.

Прокурор Росс МакКуиллан-Джонсон во время заседания представил доказательства в виде скриншотов из постов женщины в социальных сетях, где она выполняла акробатические элементы на пилоне, включая висение вниз головой и выполнение шпагата. Это сильно противоречило её утверждениям о состоянии здоровья.

Клэр признала себя виновной была приговорена к 18 неделям тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев. Кроме того, суд обязал её выплатить £27 тысяч в течение трех месяцев.

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