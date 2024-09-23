Притворяющуюся ради пособий инвалидом женщину увидели танцующей на шесте

Притворяющуюся ради пособий инвалидом британку увидели танцующей на шесте, пишет Mirror. Теперь женщина должна выплатить крупный штраф.

Анджела Элизабет Клэр обратилась за получением государственной помощи в размере £28 тысяч, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Она утверждала, что не может выполнять простые задачи без посторонней помощи, включая готовку, помывку и прием лекарств. Однако позже выяснилось, что британка активно занимается танцами на пилоне и даже рекламирует свои занятия через социальные сети.

Ученики рассказали, что платили Анджеле около £60 в месяц за занятия. Также стало известно, что женщина выиграла в лотерею £30 тысяч, но все равно продолжала получать пособия. Клэр была вызвана в суд, где ее обвинили в мошенничестве.

Прокурор Росс МакКуиллан-Джонсон во время заседания представил доказательства в виде скриншотов из постов женщины в социальных сетях, где она выполняла акробатические элементы на пилоне, включая висение вниз головой и выполнение шпагата. Это сильно противоречило её утверждениям о состоянии здоровья.

Клэр признала себя виновной была приговорена к 18 неделям тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев. Кроме того, суд обязал её выплатить £27 тысяч в течение трех месяцев.

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