Цыганка выдумала троих детей и получила на них почти 2,5 млн рублей пособий

Shutterstock

В Волгограде 37-летняя цыганка выдумала троих детей и незаконно получила на них почти 2,5 млн рублей пособий. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону сообщает V1.RU.

Представительница кочевого народа с 2011 по 2020 год предоставила в загсы Волгограда, Таганрога и Краснодара подложные сведения о рождении троих детей. В каждом случае она привлекала свидетелей, ложно подтверждавших факт родов. На основании полученных свидетельств о рождении женщина оформила различные выплаты и пособия в рамках национального проекта «Демография».

Общая сумма незаконно полученных цыганкой средств составила более 2,4 млн рублей. Женщина призналась, что деньги тратила на личные нужды, включая лечение и содержание своих детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.

Ранее россиянка получила 2 млн рублей на выдуманных детей и попалась.

