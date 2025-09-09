На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в США присудил россиянке $20 тысяч по делу о дискриминации по национальному признаку

Суд в Чикаго присудил россиянке Муслимовой $20 тысяч по делу о дискриминации
Depositphotos

Американский суд признал, что россиянка Аделия Муслимова подверглась в США дискриминации по национальному признаку и присудил ей $20 тыс. в качестве компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале 2023 года Муслимова обратилась в один из салонов Чикаго, однако работавшая там украинка отказалась предоставить ей услугу, поскольку она из России. После этого россиянка подала в суд на компанию-владельца салона. Дело рассматривала Комиссия по правам человека штата Иллинойс. Судья по административным делам пришла к выводу, что в отношении Муслимовой были проявлены дискриминация, злой умысел и русофобия и присудила ей компенсацию морального ущерба в размере $20 тыс.

Россиянка назвала решение суда «победой всей российской диаспоры в США» и призвала соотечественников не бояться отстаивать свои права.

10 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что защита прав россиян за рубежом требует особого внимания.

Ранее страна ЕС выступила против дискриминации российских спортсменов.

