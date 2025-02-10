Путин: защита прав соотечественников за рубежом требует особого внимания

Защита прав россиян за рубежом требует особого внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника, которое опубликовано на сайте Кремля.

МИД РФ отстаивает законные национальные интересы страны и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мира, отметил он.

«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку. И, конечно, особого внимания по-прежнему требует защита прав наших соотечественников за рубежом», — говорится в поздравлении президента.

8 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и возможные пути ее разрешения.

Ранее Володин рассказал о роли образования в развитии России.