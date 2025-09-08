На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

На Кубани суд обязал передать государству участки и полигон площадью 11 гектар

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в пользу государства ряда участков, нежилых помещений, в том числе полигон площадью более 11 гектар, министерства речного флота РСФСР. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд требует передать в пользу государства: склады, механические и складские мастерские, столярный цех, нежилое склад-мастерские, навес для ремонта флота, а также полигон площадью 112 279 квадратных метров.

В материалах суда также говорится, что вместе с недвижимым имуществом должно быть передано движимое имущество, в том числе технологическое оборудование.

6 сентября сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино».

В конце августа стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд столицы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых.

Ранее производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ.