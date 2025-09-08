На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

На Кубани суд обязал передать государству участки и полигон площадью 11 гектар
true
true
true
close
Shutterstock

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в пользу государства ряда участков, нежилых помещений, в том числе полигон площадью более 11 гектар, министерства речного флота РСФСР. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд требует передать в пользу государства: склады, механические и складские мастерские, столярный цех, нежилое склад-мастерские, навес для ремонта флота, а также полигон площадью 112 279 квадратных метров. 

В материалах суда также говорится, что вместе с недвижимым имуществом должно быть передано движимое имущество, в том числе технологическое оборудование.

6 сентября сообщалось, что судебные приставы начали арестовывать имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино».

В конце августа стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд столицы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых.

Ранее производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами