Арестовано имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

Судебные приставы начали арестовывать имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Исполнительное производство об аресте имущества организации было возбуждено 28 августа. Процесс ареста имущества самих Штенгеловых начали 1 сентября. Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю.

В конце августа стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд столицы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых. В постановлении призывают обратить доходы Штенгеловых в пользу государства, включая группу компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). По версии Генпрокуратуры, предприниматели, проживающие за границей, используют доходы от бизнеса в России для финансирования армии Украины, а также террористических формирований и поддержки экономик недружественных государств.

