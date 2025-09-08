Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

«Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз», — написал он.

В понедельник, 8 сентября, Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам. Оно было посвящено вопросам глобального потепления.

Медведев также заявил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина с помощью США разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. Он отметил, что такое оружие создавалось в специальных биолабораториях. Военный эксперт также отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в украинском конфликте.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия полностью обрушила отношения с Россией.