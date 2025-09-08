Пенсионерка, искалеченная нижегородскими школьниками, рассказала о случившемся

Дети, которые искалечили одинокую пенсионерку под Нижним Новгородом, издевались над ней целый месяц. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с «Кстати».

По словам пожилой женщины, издевательства продолжались на протяжении четырех недель. При этом малолетние агрессоры не кормили пенсионерку. Пострадавшая также сообщила, что среди мучителей были девочки.

Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева. Предварительно, школьник в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку. Злоумышленник побрил ее налысо, а также нанес телесные повреждения — у пожилой женщины переломы рук, ног и ребер. Вместо того чтобы остановить нападение, другие несовершеннолетние снимали происходящее на телефон. На видео слышно, как агрессор угрожает женщине. Пенсионерка попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома.