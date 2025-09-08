Косачев: Великая Отечественная занимает всего страницу в учебнике в Нидерландах

Нидерланды в своих учебниках истории уделили важным событиям Великой Отечественной войны всего одну страницу. На это обратил внимание зампред Совета Федерации Константин Косачев, пишет ТАСС.

«Я нередко задаюсь вопросом: откуда такая русофобия у нынешнего генерального секретаря НАТО, бывшего премьер-министра Нидерландов, голландца по национальности Марка Рютте?», — задался вопросом он.

Косачев добавил, что выяснил, как в нидерландских учебниках истории описывается Великая Отечественная война. Со слов сенатора, на рассказ о крупнейшей войне в истории в голландских учебниках отводят всего одну страницу.

Днем 4 сентября Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Генсек НАТО удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение России. Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

Ранее Генсек НАТО озвучил планы альянса после окончания конфликта на Украине.