Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР Федосов

ГосНИИАС: на 97-м году жизни скончался академик Федосов
ГосНИИАС

Идеолог разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР, академик Евгений Федосов скончался. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного НИИ авиационных технологий (ГосНИИАС).

«Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160», — сообщили в пресс-службе.

В институте назвали академика «настоящей легендой». Федосову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Отмечается, что академик своей работой внес большой вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров.

До этого газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что в Китае скончались сразу несколько исследователей, которые сделали открытия в сфере искусственного интеллекта, медицины и военных разработок. Ученые умирали от болезней либо несчастных случаев. Среди скончавшихся — главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году в возрасте 45 лет.

Ранее сообщалось, что умер создатель штурмовика Су-25 Ивашечкин.

