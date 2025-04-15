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Стало известно о внезапной смерти нескольких китайских ученых из сферы ИИ

SCMP: несколько ученых Китая из сферы ИИ внезапно скончались
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Aly Song/Reuters

В Китае скончались сразу несколько исследователей, которые сделали открытия в сфере искусственного интеллекта, медицины и военных разработок. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ученые умирали от болезней либо несчастных случаев. Журналисты пишут, что число подобных смертей вызывает опасения: люди предполагают, что произошедшее может быть следствием давления на индустрию либо следствием конфликта Китая и Соединенных Штатов.

Среди скончавшихся — главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году в возрасте 45 лет. А в 2023-м по пути «на важную миссию» скончался 38-летний полковник Фэн Янхэ. Он занимался разработками в планировании с использованием ИИ и военными играми.

До этого сообщалось, что Китай обеспокоен бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США. Так, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что развитие ИИ в Штатах обусловлено интересами капитала, в результате чего искусственный интеллект остался без контроля. К примеру, с 2024 года все чаще происходят случаи, когда чат-боты дают опасные для жизни советы.

Ранее сообщалось, что США приняли новые меры по сдерживанию развития ИИ в Китае.

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