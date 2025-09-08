На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Москвы снова оштрафовал Apple

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
close
Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за нарушения порядка ограничения доступа к информации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд в столице привлек Компанию Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) к административной ответственности», — говорится в сообщении.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

19 мая тот же суд наложил штраф на Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ, по каждому — на 2,5 млн руб. Таким образом, общая сумма взысканий составила 7,5 млн руб.

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.

Ранее американец подал в суд на Apple из-за украденного iPhone.

