Суд Москвы снова оштрафовал Apple

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за нарушения порядка ограничения доступа к информации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд в столице привлек Компанию Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) к административной ответственности», — говорится в сообщении.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

19 мая тот же суд наложил штраф на Apple по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ, по каждому — на 2,5 млн руб. Таким образом, общая сумма взысканий составила 7,5 млн руб.

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.

