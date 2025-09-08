Россиянин похитил девочку-сироту и увез ее в другой регион

Мужчина похитил девочку-сироту из Крыма и увез в Ставропольский край

Житель Ставропольского края похитил девочку-сироту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», которое находится на контроле у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК заинтересовался историей после публикаций в соцсетях, где говорилось, что мужчина прибыл в Симферополь и познакомился там с девочкой-сиротой, а через некоторое время забрал ее вместе с собой на Ставрополье, не взяв согласие ее опекунов.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Хорольскому В. С. возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», — говорится в сообщении ведомства.

