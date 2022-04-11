«Необязательно брать дубину и убивать». Что делать, если у вас на глазах похищают ребенка

В Омской области задержан мужчина, подозреваемый в развращении пятерых детей. Подобным преступлениям, что было видно на примере убийства девочки в Костроме двумя педофилами, способствует поведение окружающих, которые не представляют, как реагировать, если они становятся свидетелями похищения несовершеннолетнего. Адвокат объяснил «Газете.Ru», какие действия стоит предпринять в подобном случае, а психолог и основатель Академии безопасности дала советы, как предупредить ребенка о потенциальных угрозах со стороны злоумышленников.

Если вы стали очевидцем преступления

Прежде всего, увидев попытку похищения, стоит обратиться в правоохранительные органы, считает адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. Он предупредил, что человеку, который хочет оказать помощь, следует помнить об ответственности за превышение мер, направленных на пресечение преступления.

«Если вы видите похищение, неважно, ребенка, взрослого или пожилого человека, необязательно сразу же брать дубину и убивать похитителя. Вы не знаете нюансов заранее: это может быть семейный конфликт, разборки между бывшими супругами по поводу места проживания ребенка», — отметил специалист.

Как поясняет Багатурия, очевидцу необходимо понаблюдать за картиной, подойти к плачущему или упирающемуся ребенку и, указав на взрослого, спросить: «Кто этот человек: дядя, мама или папа?» Если ребенок ответит: «Я не знаю его», стоит, не отходя от места происшествия, позвонить в полицию, назвать точный адрес, описать обстоятельства, сказать, что возможности противодействовать злоумышленнику нет, и просить срочно прислать наряд.

В случае, когда ребенка, например, сажают в машину несколько крепких мужчин, которых вряд ли остановит один человек, нужно сфотографировать или записать на видео транспортное средство и по возможности проследовать за ним, оставаясь на связи с полицией, указал юрист.

Помимо этого, по словам Багатурии, важно как можно более детально описать предполагаемого злоумышленника: его внешность, одежду и особые приметы. Разговор с правоохранителями, как правило, записывается, и даже если человек в состоянии шока забудет некоторые сведения, впоследствии их можно будет вписать в протокол.

Если человек, который пытался совершить противоправное действие в отношении несовершеннолетнего, испугался вопросов и поспешил покинуть место происшествия, не стоит самостоятельно уводить ребенка. «Надо оставаться на месте и ждать прибытия полиции. Достаточно успокоить ребенка», — подчеркнул эксперт.

Обезвредить, а не покарать

Каждый случай с уголовной ответственностью гражданина, который попытался воспрепятствовать преступлению и превысил предел допустимых действий, рассматривается индивидуально. Как рассказал Багатурия, при очевидных признаках похищения или совершения насилия в отношении ребенка после звонка в полицию стоит попытаться пресечь действия злоумышленника. Однако адвокат напомнил о прецедентах, когда люди, вступившиеся за детей, не рассчитывали силы и убивали преступников. Если есть возможность за счет физического превосходства самостоятельно задержать подозреваемого, то имеет смысл это сделать, но только с целью дальнейшей передачи полицейским.

«Карать преступника вправе только общество в лице государства и суда.

В случае убийства подозреваемого очевидец, который хотел предотвратить трагедию, может получить 7-8 лет лишения свободы», — предупредил эксперт.

Кроме того, если вы решили обезвредить преступника, то должны быть полностью уверены, что в силах это сделать. Иначе говоря, отдавать себе отчет в том, что злоумышленник может дать отпор.

«Вы не всегда имеете гарантии, что, пресекая преступление, сами не пострадаете. Человек, которого застали на месте преступления, в состоянии ража может ранить вас. Если вы на 100% убеждены, что обезвредите преступника, сделайте это. В остальных случаях — наблюдайте и информируйте полицию», — говорит бывший следователь.

В то же время, если в итоге выяснится, что угрозы несовершеннолетнему со стороны подозрительного взрослого не было, ответственность за ложный вызов сотрудников полиции для очевидца не наступит. Как правило, на практике полицейские разбираются в подробностях инцидента и устанавливают, что гражданин всего лишь проявил бдительность, наказывать его не за что, рассказал Багатурия.

Запреты для детей не работают

Помочь ребенку могут и родители, которые будут проводить с ними ознакомительную работу о поведении с незнакомыми взрослыми, но делать это необходимо не с помощью стандартных установок-рекомендаций о том, например, что не стоит в принципе никак взаимодействовать с незнакомцами, утверждает семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова.

Так, по словам психолога, подобные «методички» вызывают у детей непонимание и множество вопросов.

«Разберемся на примере запрета «никогда никуда не ходи с незнакомыми». Ребенок тут же начинает спрашивать: «А никогда — это сколько?», «А если другой ребенок зовет меня играть?», «А если на прошлой неделе познакомились — уже можно?» Выходит путаница, запрет теряет свою силу. Ребенок знает, чего не стоит делать, а что нужно делать в ситуации с незнакомым — не знает. К тому же дети смотрят на поведение родителя и копируют его, а ведь мы часто общаемся с совершенно незнакомыми людьми: курьерами, водителями, кассирами», — объясняет специалист.

Родителям необходимо четко определить для ребенка понятие незнакомого человека — это тот, которого он не знает или не помнит, добавляет Бочкова.

Кроме этого, как утверждает семейный психолог, часто злоумышленнику нетрудно увести несовершеннолетнего, которому родители строго прививали определенные правила вежливости: помогать нуждающимся, не обижать или не перебивать взрослых, не шуметь и не привлекать внимание в общественных местах. Такие рамки без подробных разъяснений поставят в тупик ребенка в случае угрозы.

«Нужно убедить ребенка: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать «нет», убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям.

Ребенок должен помнить, что пьяных, шумных компаний, преследователей, толп подростков и взрослых мужчин, людей, которые говорят сами с собой, лучше обходить стороной, убегать и звать на помощь, если те приближаются», — рассказала Бочкова.

Начинать тренировать навыки безопасности ребенка стоит примерно с 4 лет. Причем поднимать эту тему следует не только с ребенком, но и с его окружением, чтобы корректировать коллективное сознание. Особенно важно помогать несовершеннолетнему формировать и защищать личные границы, чтобы он не стал жертвой похитителя или педофила, настаивает Бочкова.

«Не нужно приучать ребенка терпеть неприятные прикосновения от родственников и чужаков, внушать ему чувство стыда или избегать обсуждения подобных моментов. Стоит также донести, что «тайные» или «секретные» игры, предложенные незнакомцами или даже членами семьи, должны насторожить его и побудить рассказать об этом родителям», — добавляет эксперт.