Две женщины похитили девочку-подростка и заставили ее целовать им руки и ноги

В Казахстане женщины похитили девушку и заставляли ее целовать им руки и ноги
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Казахстане две женщины обманны путем похитили 16-летнюю девушку и пытали ее. Об этом сообщает NUR.kz со ссылкой на пресс-службу полиции и председателя фонда «НеМолчиKZ» Дину Тансари.

Инцидент произошел в Алматинской области.

«Две женщины 1996 года рождения, а девочка несовершеннолетняя. Женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера, заставляли целовать руки и ноги, все это снимали на видео», — рассказала Тансари.

Вместе с тем общественница утверждает, что личная информация о потерпевшей утекла в сеть.

В полиции подтвердили факт преступление и отметили, что возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений и насильственных действиях сексуального характера. Там отметили, что информация об утечке личных данных потерпевшей проверяется.

Ранее в США женщина украла у матери ребенка в аэропорту, оправдавшись велением Бога.

