Трамп усилил меры по защите граждан США от незаконного задержания за рубежом

Трамп подписал указ о применении санкций против стран, удерживающих граждан США
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает возможность введения санкционных мер против государств, которые, по версии Вашингтона, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Согласно заявлению ведомства, США вводят понятие «стран — спонсоров незаконного удержания» американских граждан. В отношении таких государств могут быть применены жесткие меры, включая экономические санкции, визовые ограничения, отказ в помощи и запрет на въезд в США для их граждан.

Незадолго до этого спецпосланник по делам заложников Адам Белер привел данные, согласно которым президент США Дональд Трамп добился освобождения в других странах по меньшей мере 72 американских граждан.

В середине августа на сайте Госдепа США был опубликован отчет, согласно которому в 2024 году на Украине были зарегистрированы случаи ограничения работы СМИ, незаконных задержаний и пыток граждан. В документе также упоминается инцидент с гражданином США Гонсало Лирой и заключение под стражу депутата Евгения Шевченко по делу о госизмене.

Ранее британский премьер заявил, что глава партии Reform UK уговаривает Трампа начать санкционное давление на Великобританию.

