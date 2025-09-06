Трамп усилил меры по защите граждан США от незаконного задержания за рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает возможность введения санкционных мер против государств, которые, по версии Вашингтона, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Согласно заявлению ведомства, США вводят понятие «стран — спонсоров незаконного удержания» американских граждан. В отношении таких государств могут быть применены жесткие меры, включая экономические санкции, визовые ограничения, отказ в помощи и запрет на въезд в США для их граждан.

Незадолго до этого спецпосланник по делам заложников Адам Белер привел данные, согласно которым президент США Дональд Трамп добился освобождения в других странах по меньшей мере 72 американских граждан.

В середине августа на сайте Госдепа США был опубликован отчет, согласно которому в 2024 году на Украине были зарегистрированы случаи ограничения работы СМИ, незаконных задержаний и пыток граждан. В документе также упоминается инцидент с гражданином США Гонсало Лирой и заключение под стражу депутата Евгения Шевченко по делу о госизмене.

Ранее британский премьер заявил, что глава партии Reform UK уговаривает Трампа начать санкционное давление на Великобританию.