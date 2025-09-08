На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о пользе омеги-3 для здоровья

Врач Солнцева: омега-3 может снизить уровень холестерина
Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты помогают нормализовать липидный состав крови: снижают уровень триглицеридов (форма жиров) и общего холестерина. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») Татьяна Солнцева.

По ее словам, они также способны повысить уровень «хорошего» холестерина и замедлить рост атеросклеротических бляшек. Согласно исследованиям, потребление таких жирных кислот значительно снижает уровень маркеров воспаления. Солнцева напомнила, что хроническое низкоуровневое воспаление в организме часто становится пусковым механизмом для многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

«Повреждается сосудистый эндотелий (внутренняя выстилка сосудов — Прим. ред.), и именно на этом фоне происходит развитие тех самых бляшек. Омега-3 же как раз связаны со снижением уровня провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1, фактор некроза опухоли и других. То есть они работают как естественные противовоспалительные «агенты», — сказала Солнцева.

Исследование, опубликованное в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB), до этого показало, что жирные кислоты омега-3 снижают агрессию, включая вспышки гнева и острую реакцию на стресс.

Ранее врач рассказала о главных источниках омеги-3.

