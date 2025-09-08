Россиянам дали советы по выбору БАДов

Биологически активные добавки (БАДы) лучше всего подбирать под контролем специалиста, потому что неправильный выбор грозит низкой эффективностью, ухудшением состояния здоровья или нежелательными последствиями. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Галина Леонова.

«Пищевая добавка, по определению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), — это продукт, принимаемый внутрь и содержащий питательный элемент. К таким элементам относятся витамины, минералы, аминокислоты, травы и растительные вещества, которые могут использоваться в дополнение к нашей диете», — уточнила эксперт.

Она отметила, что эффективность и безопасность многих из этих добавок не доказаны, на что также следует обращать внимание. Наибольшую осторожность следует соблюдать с БАДами для похудения, восстановления половой функции и наращивания мышечной массы, потому что в них могут содержаться ингредиенты, которые угрожают здоровью.

Врач превентивной медицины, дерматовенеролог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко до этого рассказала «Газете.Ru», что на полках аптек и магазинов можно встретить множество БАДов для роста волос, однако не у всех из них доказана эффективность. Среди реально работающих средств – витамин B7, омега-3, железо и цинк.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета.