Священник объяснил важность понимания молодежного сленга

Священник Островский: людям важно понимать молодежный сленг
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Понимание молодежного сленга является важным для общества, потому что это позволяет завоевать уважение у молодых людей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

По его мнению, стремиться к сохранению чистоты русского языка очень важно, однако, некоторые слова со временем закрепляются в повседневной речи и становятся частью языка.

«С одной стороны мы должны стремиться к чистоте языка. С другой, когда мы общаемся с людьми, мы должны хотя бы знать значение этих слов», — сказал Островский.

Священник отметил, что людям важно понимать их значение, чтобы общаться с молодежью.

Издательство «Эксмо-АСТ» до этого включило слова «лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры» в список 40 ключевых претендентов на звание «Слово года» в 2025 году. Издательство выбирает ключевые слова (и выражения) года по четырем группам: «Гуманитарная сфера»,«Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово». Среди всенародных слов, то есть среди специфических слов, которые чаще всего используются россиянами в сети, были перечислены «любовь», «тревожность» и «кринж».

Ранее Артемий Лебедев рассказал, как отличить оригинальную лабубу от поддельной.

