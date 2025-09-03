На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Лабубу» и «слоняра» вошли в топ-40 главных слов 2025 года

Издательство «Эксмо-АСТ» назвало «лабубу» и «цензуру» в числе знаковых слов года
Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Издательство «Эксмо-АСТ» включило слова «лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры» в список 40 ключевых претендентов на звание «Слово года» в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Издательство выбирает ключевые слова (и выражения) года по четырем группам: «Гуманитарная сфера»,«Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово».

В гуманитарной сфере знакомыми были признаны слова «цензура», «ИИ», «переговоры», «победа» и «лабубу». В технической сфере среди таковых были перечислены «план «Ковер», «цифровой рубль» и «национальный мессенджер». Ключевыми выражениями молодежного сленга были признаны получившие особое распространение в 2025 году «Окак», «пикми», «слоняра» и «токсик». Среди всенародных слов, то есть среди специфических слов, которые чаще всего используются россиянами в сети, были перечислены «любовь», «тревожность» и «кринж».

В прошлом году самыми популярными у россиян были признаны слова «вайб» и «сигма», которые в 2025 году упоминались россиянами не менее 5 млн раз каждое. «Квадроберы» упоминались не менее чем в 2,7 млн сообщений и получили третье место. Также в топ самых популярных новых слов вошли «скуф»,«инсайт» и «нормис».

Ранее Путин призвал не использовать «кашу из латиницы» в русском языке.

