Врач объяснила, кому противопоказана физиотерапия

Физиотерапия представляет собой не просто дополнительную процедуру, а эффективный инструмент укрепления организма и иммунной системы, который использует силы природы: электрические токи, магнитные поля, ультразвук, лазерное излучение, водные процедуры и даже воздействие холодом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-физиотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Евгения Мурашкина. Однако, по ее словам, данный вид вмешательства подходит не всем.

Категорически противопоказано увлекаться таким лечением при онкологических заболеваниях, поскольку физиопроцедуры могут стимулировать рост опухолей. Острые воспалительные процессы с повышением температуры также являются противопоказанием. При гнойной ангине или обострении панкреатита необходимо сначала купировать острое состояние медикаментозно, и только затем подключать физиолечение. В стоп-листе также сердечно-сосудистые патологии, кровотечения и кожные заболевания в области воздействия, рассказала специалист.

«Физиотерапия лечит в основном хронические болезни вне обострения и последствия острых состояний. Лечить острое воспаление током — все равно что тушить пожар бензином», — подчеркнула Мурашкина.

Заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Михаленко до этого назвал случаи, в которых может помочь иглоукалывание.

Метод сухих игл, по его словам, наиболее эффективен при снятии болей в мышцах. Например, при мышечно-тоническом синдроме, который характеризуется повышенным тонусом в мышце или группе мышц.

