Врач назвал случаи, в которых может помочь иглоукалывание

Иглоукалывание, а именно метод сухих игл, может помочь при различных болях в мышцах, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Михаленко.

В основе метода сухой иглы лежит воздействие на мышечную ткань и фасцию — специальную оболочку, которая окружает мышцу. Традиционное иглоукалывание построено в основном на воздействии на биологически активные точки. Сухая игла проникает внутрь мышцы, проходя фасцию и мышечные волокна, тем самым нормализуя тонус мышц.

«Метод сухих игл наиболее эффективен при снятии болей в мышцах. Например, при мышечно-тоническом синдроме, который характеризуется повышенным тонусом в мышце или группе мышц. При этом возникает механическое сдавливание фасциальной ткани, которая богата рецепторами, поэтому человек испытывает боль. Метод также помогает при миофасциальном болевом синдроме, это неврологическое состояние, связанное с сокращением мышц, иногда без видимой причины. Тогда пациенты испытывают интенсивную боль», — рассказал Михаленко.

По словам врача, мышечно-тонические болевые синдромы могут возникать самостоятельно без видимой травмы и патологии. Они часто случаются из-за повышенной нагрузки на мышцы или по причине слабости мышцы на фоне нехватки ресурса для преодоления нагрузки на нее, поэтому случается спазм. Причины миофасциального болевого синдрома достаточно многообразны. Чаще всего это последствие неестественных поз, в которых человек находится длительное время. Пример — продолжительная сидячая работа за компьютером или долгая поездка за рулем.

Метод сухих игл может быть полезен в дополнение к методам, которые используются в клинической практике на сегодняшний день.

Ранее генетик Беликова рассказала про животное, которое советские ученые клонировали задолго до овечки Долли.