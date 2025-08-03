На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре

The Lancet: занятия на велотренажере облегчают боль при остеоартрите
true
true
true
close
Shutterstock

Групповые занятия на велотренажере могут быть более действенным способом лечения боли в бедре, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли исследователи Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD). Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании приняли участие 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава. По оценкам врачей, это заболевание затрагивает около 3,2 миллиона человек в Великобритании. Остеоартрит сопровождается разрушением хрящевой ткани, что вызывает боль и ограничение подвижности.

Добровольцев разделили на две группы. Первая проходила стандартную физиотерапию, а другая — восьминедельную программу под названием Chain, включающую тренировки на велотренажере и образовательные сессии.

Программа Chain сочетала 30-минутные занятия с физиотерапевтом и получасовые тренировки под руководством фитнес-инструктора. По словам авторов исследования, у участников этой группы наблюдалось статистически значимое улучшение состояния здоровья — в частности, уровня повседневной подвижности. Для оценки использовалась шкала ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, отражающая влияние терапии на качество жизни пациентов с остеоартритом.

Как отмечают специалисты, этот метод не только показал лучшие результаты по сравнению с обычной физиотерапией, но и продемонстрировал потенциал как доступное и масштабируемое решение для системы здравоохранения.

«Поиск альтернативных подходов к лечению может снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — подчеркнул доктор Питер Уилсон, один из участников проекта.

Тем не менее исследователи уточняют, что для оценки долгосрочной эффективности метода необходимы дополнительные исследования.

Ранее были названы микроэлементы, дефицит которых может усугубить артрит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами