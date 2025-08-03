Ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре

Групповые занятия на велотренажере могут быть более действенным способом лечения боли в бедре, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли исследователи Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD). Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании приняли участие 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава. По оценкам врачей, это заболевание затрагивает около 3,2 миллиона человек в Великобритании. Остеоартрит сопровождается разрушением хрящевой ткани, что вызывает боль и ограничение подвижности.

Добровольцев разделили на две группы. Первая проходила стандартную физиотерапию, а другая — восьминедельную программу под названием Chain, включающую тренировки на велотренажере и образовательные сессии.

Программа Chain сочетала 30-минутные занятия с физиотерапевтом и получасовые тренировки под руководством фитнес-инструктора. По словам авторов исследования, у участников этой группы наблюдалось статистически значимое улучшение состояния здоровья — в частности, уровня повседневной подвижности. Для оценки использовалась шкала ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, отражающая влияние терапии на качество жизни пациентов с остеоартритом.

Как отмечают специалисты, этот метод не только показал лучшие результаты по сравнению с обычной физиотерапией, но и продемонстрировал потенциал как доступное и масштабируемое решение для системы здравоохранения.

«Поиск альтернативных подходов к лечению может снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — подчеркнул доктор Питер Уилсон, один из участников проекта.

Тем не менее исследователи уточняют, что для оценки долгосрочной эффективности метода необходимы дополнительные исследования.

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