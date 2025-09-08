На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о росте популярности «короткого сна» в офисах

Врач Демьяновская: короткий сон в российских и зарубежных офисах стал популярнее
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых российских и международных компаниях начали внедрять практику power nap — кратковременного дневного сна для восстановления работоспособности. Об этом в беседе с РИАМО сообщила невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, в офисах оборудуют специальные комнаты с удобными креслами и приглушенным освещением.

Специалист отметила, что такая практика вряд ли получит повсеместное распространение в ближайшее время из-за отраслевых особенностей некоторых сфер деятельности, однако эта тенденция уже набирает популярность.

«Если идея спать на работе даже 10-15 минут кажется нереальной, можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15-20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться», — посоветовала Демьяновская.

До этого эксперты выяснили, что дневной сон может быть как полезным, так и вредным для здоровья в зависимости от того, сколько времени человек спит. Если это короткий сон, который не достигает глубокой стадии, то он позитивно сказывается на когнитивных функциях, в том числе улучшает память.

Чтобы дневной отдых не навредил, важно руководствоваться основными правилами, первое из которых — это длительность сна, которая не должна превышать 15-20 минут, говорят исследователи.

Ранее россиянам объяснили, о чем свидетельствует усталость по утрам.

