Пьяный москвич попытался проникнуть ночью в Эрмитаж и был задержан

В Петербурге мужчину задержали за попытку проникнуть в Эрмитаж
Росгвардия

В Петербурге поймали 23-летнего молодого человека, который пытался проникнуть в Эрмитаж. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошел ночью. Мужчина пришел к воротам музея, расположенным со стороны Шуваловского проезда, и перелез через них. Сразу же после этого его задержали сотрудники Росгвардии и службы безопасности музея. После этого его отправили в отделение полиции.

Известно, что молодой человек приехал в Петербург из Москвы. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. По какой причине он решил попасть в комплекс ночью, не уточняется.

До этого сотрудники Росгвардии задержали посетителя, который пришел в Эрмитаж с боеприпасами. Когда он положил рюкзак на ленту рентгеновской установки, специалисты заметили запрещенные предметы.

В результате у мужчины изъяли 21 гильзу и один патрон, который, предположительно, является боевым.

Ранее двое мужчин напали на девушку у Эрмитажа из-за национальности.

