Двое мужчин напали на девушку у Эрмитажа из-за национальности

Двое пьяных мужчин напали на девушку около Эрмитажа из-за ее нерусской внешности. Как рассказала «Газете.Ru» сама пострадавшая Каринэ, агрессоры называли ее «узбекской сучкой» и грозились ударить «в рожу».

«27 июля мы с подругой решили пойти в Эрмитаж. Я приехала раньше и ждала подругу в двух шагах от центрального входа. Положила телефон на каменный забор и фотографировала себя на таймер. В этом уголке было безлюдно, и я никому не мешала. Как вдруг ко мне подходит мужчина в полосатой футболке, смотрит мне в глаза и что-то хочет сказать. Я говорю: «Что-то нужно?» «Мне от такой, как ты, – ничего», дальше мат, — «Ты себя видела, шмара?» Потом подходит его друг и начинает впрягаться за него. Когда я устала терпеть оскорбления и угрозы, что мне, «чурке», сейчас «в рожу вдарят», я сказала, что позвоню в полицию и сниму на видео», — сказала она.

По словам Каринэ, на просьбы прекратить мужчины начали обвинять ее в том, что это она к ним пристает.

«В этот момент мужчина в белой футболке схватил мой телефон с забора, но я смогла его вырвать и начать снимать. На камеру сразу спрашиваю, зачем подошли, зачем трогали мой телефон, вещи, после чего они начали называть меня «узбекской сучкой» и угрожать ударить «в рожу». Заводилой был мужчина в полосатом, он получал удовольствие от этого, говорил: «Давай еще тут постоим» и продолжал издеваться. Начал на камеру говорить, что я к нему подошла и предложила заняться сексом. Видимо, его влажные фантазии и расизм друга встретились вместе. Мужчины очень взрослые, женатые и с детьми. Повода не было, я не кричала, не хамила. Видимо, они выпили и искали приключение на свою голову. А я была идеальной жертвой для них в тот день», — добавила она.

Девушка подчеркнула, что ее спасла мимо проходившая женщина. Каринэ уточнила, что обратится в полицию.

«Я искала глазами помощь у прохожих, но ни один мужчина за меня не заступился. В этот день уличные музыканты не играли, и вся площадь это слушала. Подошла женщина, которая гуляла с мужем и собачкой, показала ксиву и начала их разворачивать. Мужчина в белом продолжал материть меня при ней. Она их отвела на пару шагов. Я начала ей рассказывать, что случилось, она сказала, что все сама прекрасно видела и слышала, и поэтому подошла. Если бы не она, я не знаю, чем могло это закончиться. Они от меня не отставали, и ей пришлось проводить меня прям внутрь центрального входа. Очень жаль, что в своей стране мне приходится слушать националистические выходки в свою сторону и оправдываться перед незнакомыми мужиками о своей национальной принадлежности. Я собираюсь завтра написать заявление. Мне нужна огласка, что бы этим заявлением занялась полиция, а не отложила в долгий ящик», — заключила пострадавшая.

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