Эксперты объяснили, в каких случаях дневной сон улучшает память и концентрацию

Дневной сон может быть как полезным, так и вредным для здоровья в зависимости от того, сколько времени человек спит. Если это короткий сон, который не достигает глубокой стадии, то он позитивно сказывается на когнитивных функциях, в том числе улучшает память, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Сон состоит из нескольких циклов, каждые 90 минут сменяются фазы быстрого и медленного сна. За одну ночь происходит от четырех до шести таких циклов. Если человек спит днем, то обычно он успевает войти только в поверхностную медленную фазу, после чего, пробудившись, чувствует себя отдохнувшим. Но если дневной сон становится слишком долгим и достигает глубокой фазы, то это обеспечивает состояние еще большей усталости и «разбитости», предупреждают специалисты.

При этом доказано, что от короткого сна люди только выигрывают – в ходе исследований после такого отдыха они лучше справлялись с тестами на память и концентрацию. Особенно полезно спать днем в течение получаса тем, кто периодически вынужден работать по ночам.

Однако есть и другие факторы, которые важно учитывать, в частности – возраст человека. Так, если молодые люди после дневного сна чувствуют себя бодрее, их когнитивные функции улучшаются, то пожилым людям такой отдых наносит вред – частые дневные перерывы на сон связаны с риском развития деменции, предупреждают врачи. Более того, привычка постоянно долго спать днем (более часа) сопряжена с риском развития гипертонии и диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы дневной сон не навредил, важно руководствоваться основными правилами, первое из которых – это длительность сна, которая не должна превышать 15-20 минут. Если хочется спать дольше, то лучше увеличить это время до 60-90 минут, но не выделять на отдых 40-50 минут, так как в этом случае организм не успеет пройти полный цикл сна, что негативно отразится на самочувствии. Делать дневные сиесты важно строго до 14:00, так как отдых в более позднее время отразится на ночном сне и приведет к бессоннице.

До этого врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала «Газете.Ru», что, если проспать больше получаса днем, то высок риск проснуться разбитым и с головной болью. Чтобы этого избежать, дневная сиеста не должна занимать больше 20–30 минут. По словам врача, лучше всего устраивать дневную сиесту с 13:00 до 15:00, так как в это время наблюдается естественный спад бодрости.

