Россиянам объяснили, о чем говорит усталость по утрам

Регулярно возникающая усталость по утрам — не всегда следствие недосыпа. Данный симптом может свидетельствовать о нехватке витаминов. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В частности, по ее словам, следует проверить уровень витаминов D и B12, а также железа и ферритина.

«Кроме того, частая сонливость может быть вызвана хроническими заболеваниями. Например, она может появиться на фоне ухудшения работы щитовидной железы, анемии, хронических воспалительных процессов, нарушения углеводного обмена — это состояния, при которых организм хуже усваивает сахар и не может нормально контролировать его уровень в крови», — рассказала специалист.

Также причина утренней сонливости может заключаться в элементарном нарушении сна — апноэ или хроническом стрессе, добавила она.

Если же сон нормальный, но усталость по утрам присутствует, врач посоветовала сдать общий и биохимический анализ крови, проверить ТТГ, витамин D, ферритин, глюкозу.

До этого Уланкина говорила, что кофе — не самый лучший способ побороть утреннюю сонливость, поскольку эффект от него краткосрочный, а со временем возникает привыкание. По ее словам, один из лучших источников бодрости — дневной свет. Даже в пасмурную погоду он помогает снизить выработку мелатонина — гормона сна.

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