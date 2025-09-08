Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа покончил с собой

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 37-летний Николай Курц совершил суицид, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последний раз его видели на Глазковском мосту в Иркутске. Позже в местных правоохранительных органах подтвердили его смерть. Отмечается, что она носит «некриминальный характер».

«По словам коллег, знавших юриста, мужчина мог пойти на такой шаг по личным причинам, не связанным с работой», — пишут авторы публикации.

Курц занимал должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа с ноября 2023 года. До этого он работал в Арбитражном суде Иркутской области.

