Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

В США 16-летний подросток покончил с собой, после чего его родители обвинили в случившемся нейросеть ChatGPT компании OpenAI. Семья несовершеннолетнего подала в суд на эту организацию и ее главу Сэма Альтмана, передает телеканал NBC, ссылаясь на судебные документы.

Согласно иску, поданному в высший суд Калифорнии в Сан-Франциско, в последние недели своей жизни подросток активно общался с чат-ботом. ChatGPT в общении с несовершеннолетним не прекратил диалог с ним и не активировал «экстренный протокол», когда молодой человек сообщил чат-боту о планах совершить самоубийство.

Родители подростка обвинили OpenAI в причинении смерти, дефектах чат-бота, а также в том, что компания не предупреждает о рисках, связанных с использованием ее продукта.

До этого американка подала в суд на разработчиков нейросети, после общения с которой ее 14-летний сын покончил с собой. Школьник из Флориды совершил суицид в феврале прошлого года. В дни, предшествовавшие своей смерти, Сьюэлл постоянно общался с чат-ботом на платформе Character.AI.

