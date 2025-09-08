Россиянам назвали топ популярных народных методов от боли в пояснице

Боль в пояснице – это распространенная проблема, причём как среди пожилых людей, так и у молодежи. Важно принять меры на первом этапе ее появления, так как в противном случае она может перерасти в хроническую. Облегчить состояние до обращения к врачу можно с помощью народных методов, выяснили у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты подчеркивают, что перед тем, как решиться на процедуру, важно понять, не идет ли речь об остром воспалении – в этом случае крайне опасно делать теплые и горячие компрессы, так как это лишь ухудшит ситуацию. В остальных случаях разогревание может помочь, считают эксперты.

Первое популярное средство – это мед, который как раз оказывается разогревающий эффект при втирании в область поясницы. Также снять боли помогают отвары из ромашки и календулы, коры ивы, напитки с имбирем или чесноком.

На случай внезапной боли в пояснице важно иметь дома лавандовое масло – оно быстро снимает мышечное напряжение. Его эксперты рекомендуют сначала наносить на марлю, а затем прикладывать к месту, которое болит. Хорошо помогают и ванны с солью – они расслабляют мышцы. Рекомендуется добавлять в воду не более двух-трёх столовых ложек соли, а лежать в ванне желательно не более 20 минут.

Специалисты также советуют обратить внимание на регулярные занятия йогой – они не только помогают хорошо укрепить мышцы спины, но и в целом улучшают поддержку позвоночника. Йога и растяжка в этом плане считаются наиболее эффективными и подходящими видами спорта, отмечают эксперты.

При этом в случае, если боль не проходит, а к ней добавляются новые симптомы – например, онемение, слабость или нарушение мочеиспускания, то важно как можно скорее обратиться в больницу. Скорее всего, потребуется медикаментозная помощь, в том числе врач выпишет противовоспалительные препараты. В самых тяжелых ситуациях не исключено хирургическое вмешательство, заключили специалисты.

До этого фитнес-тренер Виктория Ермолина рассказала, что, если после выполнения бытовой работы по дому человек сталкивается с болью в спине, то это говорит о нарушении техники движения. По ее словам, важно при таких симптомах вводить постуральный контроль – то есть следить за положением тела в пространстве. Так, например, если человек выполняет бытовые дела с округлённой спиной, то его поясница и позвоночник находятся под сильной нагрузкой. Это можно особенно почувствовать после мытья пола или стирки.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если у ребенка болит спина.