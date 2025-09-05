Россиянам рассказали, что делать, если у ребенка болит спина

Если у ребенка болит спина, это может говорить о неправильно подобранных стуле и столе, а также недостатке движения, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Для того, чтобы спина не болела, нужно использовать удобную мебель по размеру детей. Мебель для ребёнка должна соответствовать его росту, чтобы обеспечить комфорт во время использования. Это касается разных предметов: стола, стула и даже кровати. Если мебель не будет подходить по росту, ребенок будет либо слишком вытягиваться, либо сутулиться», – отметил доктор.

Если мебель подобрана правильно, но ребенок все равно жалуется на боли в спине, то причина может скрываться в малоподвижном образе жизни.

«Чтобы не болели суставы и спина, нужно делать ОФП или обычную зарядку. Те суставы, которые у нас есть, их нужно двигать в тех плоскостях, в которых они в норме двигаются. Соответственно, если это руки, то вращение руками, подъемы руками, разведение рук. Если это спина, то это, соответственно, движение вправо-влево, наклоны вперед и назад. Ноги тоже должны работать: нужно крутить всеми суставами, чтобы они работали и не болели. Иначе ребенок будет постоянно жаловаться на боли. Однако, если ребенок много двигается, а стул и стол ему подходят, а жалобы продолжаются, то важно обратиться к врачу. Это может говорить о проблемах с позвоночником», – рассказал врач.

