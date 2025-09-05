проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что делать, если у ребенка болит спина

Врач Хатшуков: боль в спине у ребенка может говорить о неверно подобранном стуле

true
true
true
close
Shutterstock

Если у ребенка болит спина, это может говорить о неправильно подобранных стуле и столе, а также недостатке движения, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Для того, чтобы спина не болела, нужно использовать удобную мебель по размеру детей. Мебель для ребёнка должна соответствовать его росту, чтобы обеспечить комфорт во время использования. Это касается разных предметов: стола, стула и даже кровати. Если мебель не будет подходить по росту, ребенок будет либо слишком вытягиваться, либо сутулиться», – отметил доктор.

Если мебель подобрана правильно, но ребенок все равно жалуется на боли в спине, то причина может скрываться в малоподвижном образе жизни.

«Чтобы не болели суставы и спина, нужно делать ОФП или обычную зарядку. Те суставы, которые у нас есть, их нужно двигать в тех плоскостях, в которых они в норме двигаются. Соответственно, если это руки, то вращение руками, подъемы руками, разведение рук. Если это спина, то это, соответственно, движение вправо-влево, наклоны вперед и назад. Ноги тоже должны работать: нужно крутить всеми суставами, чтобы они работали и не болели. Иначе ребенок будет постоянно жаловаться на боли. Однако, если ребенок много двигается, а стул и стол ему подходят, а жалобы продолжаются, то важно обратиться к врачу. Это может говорить о проблемах с позвоночником», – рассказал врач.

Ранее россиянам назвали вещества, защищающие от старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами